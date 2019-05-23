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أمسية رمضانية في مديرية كحلان عفار بحجة
[24/مايو/2019]
حجة - سبأ :

ناقشت أمسية رمضانية بمديرية كحلان عفار بمحافظة حجة بحضور المحافظ هلال الصوفي أوضاع المديرية واحتياجاتها من الخدمات والمشاريع والصعوبات التي تعترض سير مختلف الأنشطة والمشاريع فيها .

 وتناولت الأمسية نتائج جهود أعمال التحشيد والتعبئة العامة لمواجهة العدوان في مختلف الجبهات بمختلف الوسائل المتاحة بما في ذلك استمرار رفد الجبهات بالرجال والمال والسلاح .

 وتطرقت الأمسية إلى دور المديرية في دعم وإنجاح تجهيز قافلة الفتح المبين المقرر تسييرها للمرابطين في جبهات العزة والشرف أواخر شهر رمضان الفضيل.

وفي الأمسية التي حضرها وكيل المحافظة محمد القاضي ومسئولي وقيادات مديرية كحلان عفار والشخصيات الاجتماعية، أشار المحافظ الصوفي إلى أهمية هذه الأمسية التي تأتي تزامنا مع ذكرى استشهاد الأمام علي عليه السلام .. مؤكدا ضرورة استلهام العبر والدروس من حياة الأمام علي وجهاده وشجاعته في مقارعة البغاة والطغاة .

وحث محافظ حجة أبناء المديرية على الإسهام الفاعل في تجهيز قافلة الفتح المبين للمرابطين في الجبهات.

من جانبهم ثمن المشاركون في الأمسية حرص قيادة المحافظة على تلمس هموم أبناء المديرية واحتياجاتهم وسعيها لتوفير تلك الاحتياجات .. مؤكدين الاستعداد لبذل الغالي والنفيس سواء في تجهيز القافلة والدفاع عن الوطن.

سبـأ
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