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أمسية رمضانية بمدينة المحويت إحياء لذكری استشهاد الإمام علي
[24/مايو/2019]
المحويت - سبأ :

أقيمت بمدينة المحويت اليوم أمسية رمضانية, بمناسبة ذكری استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر.

وفي الأمسية بعزلة الشرقي بحضور وكيل أول وزارة الشباب عبد الحكيم الضحياني ووكيل الوزارة لقطاع الرياضة عباس المدومي ووكيل المحافظة يحيی عبده ابراهيم والوكيل المساعد لقطاع الشباب علي المؤيد .. استعرض المحافظ حيدر مناقب الامام علي صفاته وشجاعته.

وحث علی الاقتداء بسيرة الإمام علي في حياته وإيمانه ومشروعه الجهادي ضد أعداء الأمة .. مشددا علی ضرورة تعزيز الصمود ومواصلة التصدي لمؤامرات تحالف العدوان وإحباط مشاريعهم التدميرية في اليمن.

فيما أشاد الوكيل المساعد لوزارة الشباب المؤيد بتفاعل أبناء المحويت في إحياء ليالي رمضان باللقاءات والبرامج الهادفة .. مؤكدا أهمية تضافر جهود السلطة المحلية وقيادة المحافظة لتشجيع الشباب وتفعيل الأنشطة التي تنمي مهاراتهم الابداعية والرياضية.

من جانبة حث وكيل المحافظة منير خطرا على استلهام الدروس من شجاعة الامام علي في مواجهة الظالمين والمستكبرين والانتصار لمبادئ الحق وتجسيد العدل في واقع الأمة.

وجدد المشاركون في الأمسية مواصلة الصمود والثبات في مواجهة التحديات والاستمرار في رفد الجبهات والمضي علی درب الشهداء في تقديم التضحيات حتى تحقيق النصر.

تخلل الأمسية كلمة لمدير مدينة المحويت ابراهيم عبد الحميد وقصيدة للشاعر بندر السقاف, دعتا إلی استلهام الدروس من تضحية وشجاعة الإمام علي في الصبر والصمود في مواجهة العدوان.

حضر الأمسية قائد الامن المركزي بالمحافظة العقيد حسين قناف ومدير النشاط الرياضي بوزارة الشباب عصام دريبان ومدير مديرية شبام كوكبان ناشر حامس وعدد من ممثلي السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والمشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية وقيادات المحافظة.

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