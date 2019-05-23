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آخر تحديث: الجمعة، 24 - مايو - 2019 الساعة 01:39:55ص
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مكتب تربية ذمار يكرم الفائزين بمسابقات القرآن الكريم
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مكتب تربية ذمار يكرم الفائزين بمسابقات القرآن الكريم
[24/مايو/2019]
ذمار - سبأ :

اختتمت بمكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار اليوم مسابقات القرآن الكريم للعام 1440 هجرية والتى نظمتها إدارة تعليم القرآن بالمكتب.

وفي الاختتام، أشار وكيل المحافظة محمود محمد الجبين إلى أهمية تنشأة الطلاب والطالبات على حفظ كتاب الله وغرس قيمه في نفوسهم لإيجاد جيل متسلح بثقافة القرآن.

وأكد أن التمسك بالقرآن الكريم وتعلم أحكامة وتدبر آياته ومعانيه وتطبيق تعاليمه في جميع أمور الحياة, هو النهج الأمثل لتحصين المجتمع والنهوض بواقع الأمة.
 
وألقيت خلال الفعالية كلمات، تطرقت إلى حاجة المجتمع للتمسك بالقرآن الكريم والعمل به .. مشيرة إلى أهمية هذه المسابقات في تعزيز روح التنافس وتشجيع الشباب على حفظ القرآن وتلاوته.

وتنافس في المسابقات 39 طالبا وطالبة في فئات 3-5-10-20-30 جزء، وأسفرت النتائج عن فوز الطالب جميل الحجاني بالمركز الأول في فئة المصحف كاملا، وحلت الطالبة صفيه دبوان بالمركز الثاني.

وفي فئة 20 جزء، فاز الطالب محمد المغربي بالمركز الأول والطالبة خديجة النماري بالمركز الثاني.

وفئة 10 أجزاء، حصل الطالب محمد العبصري علي المركز الأول وحلت الطالبة خلود الجرادي بالمركز الثاني.

وفئة خمسة أجزاء، تعادل الطالب أنس الكولي والطالبة لولؤه العزي, في حين حقق الطالب زكرياء الشاطر المركز الأول في فئة ثلاثة أجزاء وحلت الطالبة عبير الشاجع بالمركز الثاني.

وفي ختام الفعالية كرم الوكيل الجبين ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد الهادي ومدير مكتب التربية بمدينة ذمار عبدالكريم الحبسي وقيادات تربوية، الفائزين بالمراكز الأولى بشهادات التقدير وجوائز مالية.

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