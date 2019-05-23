ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 24 - مايو - 2019 الساعة 01:39:55ص
قناة المسيرة تبث مشاهد لأهم عملية لسلاح الجو المسير على مطار أبو ظبي الدولي
بثت قناة المسيرة الفضائية مساء اليوم تفاصيل واحدة من أهم عمليات سلاح الجو المسير ضد دول العدوان.
الرئيس الايراني:لن نستسلم حتى إذا تعرضنا للقصف
اعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم ، إن بلاده لن تستسلم للضغط الأميركي، ولن تتخلى عن أهدافها حتى إذا تعرضت للقصف، وذلك مع تصاعد التوتر بين ايران والولايات المتحدة.
تراجع أسعار النفط بفعل زيادة المخزونات الأمريكية وتنامي مخاوف اقتصادية
انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الخميس مواصلة خسائر الجلسة السابقة في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وضعف الطلب من المصافي.
وحدة صنعاء يحرز كأس 22 مايو لكرة السلة
أحرز فريق وحدة صنعاء كأس الوحدة اليمنية 22 مايو لكرة السله بعد فوزه على فريق الصقور بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جرت بينهما اليوم.
آخر الأخبار:
مناقشة آلية حصر وتوزيع مساعدات هيئة الزكاة للفقراء بحجة
أمسية رمضانية في مديرية كحلان عفار بحجة
أمسية رمضانية بمدينة المحويت إحياء لذكری استشهاد الإمام علي
مكتب تربية ذمار يكرم الفائزين بمسابقات القرآن الكريم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمسية رمضانية ببني حشيش بذكرى استشهاد الإمام علي
[24/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

نظمت بمديرية بني حشيش بصنعاء أمسية رمضانية بذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه, نظمتها الوحدة الثقافية بالمحافظة.

وفي الأمسية التي حضرها نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة نبيل البراشي ونائب رئيس الشعبة المالية والإدارية محمد المنصور .. أكد نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة يحيى القنوص, أهمية الاقتداء بأخلاق وشجاعة الإمام علي كرم الله وجهه.

وأشار إلى أهمية استشعار التربويين للمسئولية تجاه ما يقومون به من واجب مقدس في تعليم الأجيال.
وأشاد القنوص بسخاء وكرم وتضحيات قبائل بني حشيش في الذود عن الوطن ورفد الجبهات بقوافل العطاء والجود.

ودعا السلطات المحلية والمشائخ والأعيان التعاون لإنجاح العملية الإمتحانية وتتويج العام الدراسي بالنجاح .. مؤكدا ضرورة الدفع بالطلاب والطالبات للمراكز الصيفية عقب إجازة عيد الفطر, لتقوية مستواهم العلمي.

وألقيت في الأمسية كلمات أكدت استمرار الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي على اليمن ورفد الجبهات بالرجال والعتاد.

تخلل الأمسية التي حضرها مدير مكتب التربية بالمديرية محمد خميس ونائبه صبري القحم والمشائخ والأعيان قصائد شعرية.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة آلية حصر وتوزيع مساعدات هيئة الزكاة للفقراء بحجة
أمسية رمضانية في مديرية كحلان عفار بحجة
أمسية رمضانية بمدينة المحويت إحياء لذكری استشهاد الإمام علي
مكتب تربية ذمار يكرم الفائزين بمسابقات القرآن الكريم
فعالية ويوم مفتوح للأطفال الأحداث في أمانة العاصمة
أمسية رمضانية بمناسبة العيد الوطني الـ29 بمديرية سنحان بصنعاء
محافظ إب يطلع على أحوال منتسيبى دار الحبيشي للأيتام
وزارة الإعلام تنظم وقفة تضامنيه مع رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين
وزير الخارجية: السعودية ترتكب جرائم حرب بحق اليمنيين وتقود حربا بالوكالة على اليمن
أمسية برئاسة وزير الصحة لمناقشة الوضع الصحي بالضالع
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق اتفاق الحديدة واستهداف المناطق الحدودية
[23/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وشن الغارات على صعدة
[22/مايو/2019]
16 شهيداً وجريحاً في حجة والحديدة بغارات طيران العدوان ونيران مرتزقته
[21/مايو/2019]
استشهاد وإصابة 15 مواطناً بغارة لطيران العدوان في حجة
[20/مايو/2019]
ستة شهداء وجرحى بنيران المرتزقة في الضالع واستمرار خرق اتفاق الحديدة
[20/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by