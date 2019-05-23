محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية ببني حشيش بذكرى استشهاد الإمام علي صنعاء - سبأ :

نظمت بمديرية بني حشيش بصنعاء أمسية رمضانية بذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه, نظمتها الوحدة الثقافية بالمحافظة.



وفي الأمسية التي حضرها نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة نبيل البراشي ونائب رئيس الشعبة المالية والإدارية محمد المنصور .. أكد نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة يحيى القنوص, أهمية الاقتداء بأخلاق وشجاعة الإمام علي كرم الله وجهه.



وأشار إلى أهمية استشعار التربويين للمسئولية تجاه ما يقومون به من واجب مقدس في تعليم الأجيال.

وأشاد القنوص بسخاء وكرم وتضحيات قبائل بني حشيش في الذود عن الوطن ورفد الجبهات بقوافل العطاء والجود.



ودعا السلطات المحلية والمشائخ والأعيان التعاون لإنجاح العملية الإمتحانية وتتويج العام الدراسي بالنجاح .. مؤكدا ضرورة الدفع بالطلاب والطالبات للمراكز الصيفية عقب إجازة عيد الفطر, لتقوية مستواهم العلمي.



وألقيت في الأمسية كلمات أكدت استمرار الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي على اليمن ورفد الجبهات بالرجال والعتاد.



تخلل الأمسية التي حضرها مدير مكتب التربية بالمديرية محمد خميس ونائبه صبري القحم والمشائخ والأعيان قصائد شعرية.

سبـأ [24/مايو/2019]سبـأ