محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية ويوم مفتوح للأطفال الأحداث في أمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

نظم دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة أمس فعالية ويوم مفتوح للأطفال الأحداث تحت شعار " الفنان الإنسان صاحب رسالة إنسانية وتنموية".



وفي الفعالية التي حضرها رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالأمانة حمود النقيب والوكيل المساعد عبدالوهاب شرف الدين ومدير مكتب الشئون الاجتماعية ناصر الكاهلي ومدير دور ومراكز الرعاية الاجتماعية محمد أبو عريج, وعدد من المثقفين والفنانين، أشاد النقيب وشرف الدين, بجهود قيادة وموظفي دار التوجيه الاجتماعي بنين على إقامة هذه الفعالية واليوم المفتوح للأطفال الأحداث.



وأكدا حرص أمانة العاصمة وقطاع ومكتب الشئون الاجتماعية على تقديم الدعم والاهتمام بدور ومراكز الرعاية الاجتماعية بمختلف مديريات الأمانة بما يكفل استمرارها في تقديم خدماتها للمستفيدين.. لافتين إلى دور المثقفين والفنانين في نقل معاناة الأطفال الأحداث وتوعية المجتمع بقضاياهم.



فيما أوضح مدير الدار محمد العرافي, أن هدف الفعالية هو التخفيف من العنف الداخلي لدى الأطفال الأحداث, وتقريبهم من المجتمع ضمن برنامج إعادة تأهيلهم وبناء شخصية إيجابية لكل حدث.



ولفت إلى أن هذه الفعالية التي نظمها الدار في مركز النور للمكفوفين تأتي في إطار تعزيز التنسيق بين مراكز ودور الرعاية الاجتماعية بأمانة العاصمة.



تخلل الفعالية فقرات فنية ولوحات إبداعية ووصلات شعرية للشاعر احمد الديلمي, ووجبة عشاء للمشاركين.

سبـأ [24/مايو/2019]سبـأ