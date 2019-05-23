محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية بمناسبة العيد الوطني الـ29 بمديرية سنحان بصنعاء صنعاء - سبأ :

عقدت بمديرية سنحان بصنعاء أمسية رمضانية بمناسبة العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية 22 مايو والذكرى العاشرة لرحيل الشيخ حسين عيسى، نظمها منتدى حكيم الأحرار الثقافي بالتعاون مع منظمة مناضلي الثورة اليمنية.



استعرضت الأمسية، مراحل النضال الثوري والمخاطر التي تستهدف الوحدة اليمنية في ظل استمرار العدوان والحصار.



وفي الأمسية التي حضرها وكيلا المحافظة أبو نجوم المحاقري ويحيى الكول .. أشار رئيس منتدى حكيم الأحرار الثقافي الاجتماعي محمد حسين عيسى إلى المخاطر التي تواجه الوحدة اليمنية, وفي المقدمة استمرار العدوان.



ولفت إلى أن أحياء الذكرى العاشرة للفقيد, تذكيرا بمواقفه في مختلف محطات النضال الوطني وما تعرض له من استهداف من قبل النظام السعودي .. لافتا إلى أدوار الشيخ حسين عيسى في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة.



ولفت إلى أن السعودية هي سبب بلاء الأمة بصورة عامة واليمن بشكل خاص, وما تشنه من عدوان على اليمن يأتي في اطار المؤامرة التي تستهدف وحدته وأمنه وسيادته واستقلاله.



ودعا إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف لمواجهة العدوان الذي يستهدف الجميع دون استثناء.. مشيرا إلى أن المنتدى سيكرم عدد من أسر الشهداء بمنطقة حزيز.



فيما استعرض أحمد غوث الدين عن مناضلي الثورة اليمنية وحسين هجوان ومحمد حسين النجار ومحسن غشيم، المحطات التاريخية للثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وصولاً إلى تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990.



وتطرقت الكلمات إلى التحديات التي يتعرض لها الشعب اليمني جراء العدوان والمخططات التي تستهدف الأمة العربية.



تخلل الأمسية قصيدتان للشاعر محمد الحربي والشاعر محمد منصر.



وتم خلال الأمسية منح الشيخ محمد حسين عيسى شهادة الدكتوراه الفخرية من منظمة السلام الدولية ومنظمة السلام من اجل الإنسان وحقوقه, سلمها رئيس منظمة البراق التنموية الاجتماعية عمار مرشد.

سبـأ [24/مايو/2019]سبـأ