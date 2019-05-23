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محافظ إب يطلع على أحوال منتسيبى دار الحبيشي للأيتام
[23/مايو/2019]
 إب  - سبأ :

  تفقد محافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم أحوال دار الحبيشى لرعاية الأيتام بمدينة إب ومنتسبيه، وتلمس احتياجاته.


  واستمع خلال زيارته بحضور رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء محمد عبد العظيم الحاكم  ووكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل إلى شرح من قبل مدير الدار عرفات شريف حول مستوى أداء الدار والدور الذي يقوم به تجاه منتسبيه من الطلاب الأيتام الذي يتكفل بهم والبالغ عددهم 260 يتيما فى مختلف المراحل الدراسية.

وشارك محافظ إب خلال الزيارة منتسبيه وجبه الافطار متلمسا همومهم ومشاكلهم والإسهام في رفع معنوياتهم وتشجيعهم على الاستمرار في النجاح والإبداع والتفوق.

وخلال الزيارة ثمن المحافظ صلاح جهود إدارة الدار وكافة الطاقم الاداري والمعلمين لرعايتهم للأيتام وتنشئتهم التنشئة الصالحة لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

وشدد على  ضرورة الاهتمام برعاية بالأيتام وتأهيلهم ليكونوا فاعلين في المجتمع ومساهمين في عملية البناء والتنمية.

وأشار محافظ إب إلى أهمية التفات الجميع إلى الأيتام وغيرهم من شرائح المجتمع التي تحتاج لمد يد العون والمساعدة لتوفير احتاجاتها المعيشة الضرورية .. داعيا التجار والجمعيات الخيرية لدعم مشاريع الدار وتقديم الرعاية والعناية بالأيتام كونه واجب ديني وإنساني تجاه هذه الشريحة من المجتمع والتي تستحق الدعم والرعاية.

وأكد المحافظ صلاح أن قيادة المحافظة والسلطة المحلية لن تألوا جهدا في تقديم الدعم والبحث عن مصادر تمويل للدار وتذليل أي صعوبات أمامه وأمام بقية الدور الأخرى لليتيمات والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة المحتاجين للدعم والرعاية خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة جراء العدوان والحصار.

سبأ
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