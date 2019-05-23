عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء انتخابات البرلمان الاوربي لندن - سبأ :

بدأت اليوم في هولندا وبريطانيا انتخابات البرلمان الأوربي، وسط اهتمام أوربي كبير لمعرفة مدى تنامي القوى المشككة في جدوى التجربة الوحدوية الأوربية.



وسيصوت أكثر من 400 مليون ناخب في الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوربي لاختيار 751 نائبا أوربيا في هذه الانتخابات التي تستمر حتى الأحد المقبل .



وتستكمل الانتخابات يوم غد الجمعة في جمهورية إيرلندا وتشيكيا، ويوم الأحد في باقي الدول.



وبسبب عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي اضطرت المملكة لتنظيم الانتخابات الأوربية ، خصوصا وأن النواب البربطانيين في البرلمان الأوربي يمكن أن لا يبقوا في مناصبهم سوى بضعة أسابيع.



وكان يفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 مارس. لكن في غياب دعم من النواب الذين رفضوا ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي أبرمته المملكة المتحدة في نوفمبر 2018 مع المفوضية الأوربية، واضطرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإرجاء موعد الخروج إلى 31 اكتوبر على أبعد حد.



وستعلن النتائج الرسمية مساء يوم الأحد مع انتهاء التصويت في كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي.

سبأ [23/مايو/2019]سبأ