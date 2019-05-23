الرئيس الايراني:لن نستسلم حتى إذا تعرضنا للقصف

طهران - سبأ :

اعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم ، إن بلاده لن تستسلم للضغط الأميركي، ولن تتخلى عن أهدافها حتى إذا تعرضت للقصف، وذلك مع تصاعد التوتر بين ايران والولايات المتحدة.



ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني القول، "اليوم نواجه حربا اقتصادية وحربا على معيشة الناس ورفاهيتهم، وهذا الهجوم علينا معقد أكثر من الهجمات السابقة".



واضاف روحاني قائلا "ويجب على العدوان أن يفهم أننا لن نيأس أو نفقد الأمل، ولو قاموا بقصف أراضينا.. وعدنا لتقديم الشهداء والجرحى والمقعدين فلن نتخلى عن استقلالنا وعزتنا".



وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أرسلت واشنطن المزيد من القوات وحاملة طائرات وقاذفات قنابل بي-52 وصواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون أمريكيون إنه تهديدات إيرانية لقوات واشنطن ومصالحها في المنطقة.

[23/مايو/2019]سبأ