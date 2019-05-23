ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 24 - مايو - 2019 الساعة 12:20:57ص
قناة المسيرة تبث مشاهد لأهم عملية لسلاح الجو المسير على مطار أبو ظبي الدولي
بثت قناة المسيرة الفضائية مساء اليوم تفاصيل واحدة من أهم عمليات سلاح الجو المسير ضد دول العدوان.
الرئيس الايراني:لن نستسلم حتى إذا تعرضنا للقصف
اعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم ، إن بلاده لن تستسلم للضغط الأميركي، ولن تتخلى عن أهدافها حتى إذا تعرضت للقصف، وذلك مع تصاعد التوتر بين ايران والولايات المتحدة.
تراجع أسعار النفط بفعل زيادة المخزونات الأمريكية وتنامي مخاوف اقتصادية
انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الخميس مواصلة خسائر الجلسة السابقة في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وضعف الطلب من المصافي.
وحدة صنعاء يحرز كأس 22 مايو لكرة السلة
أحرز فريق وحدة صنعاء كأس الوحدة اليمنية 22 مايو لكرة السله بعد فوزه على فريق الصقور بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جرت بينهما اليوم.
آخر الأخبار:
فعالية ويوم مفتوح للأطفال الأحداث في أمانة العاصمة
أمسية رمضانية بمناسبة العيد الوطني الـ29 بمديرية سنحان بصنعاء
محافظ إب يطلع على أحوال منتسيبى دار الحبيشي للأيتام
بدء انتخابات البرلمان الاوربي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الرئيس الايراني:لن نستسلم حتى إذا تعرضنا للقصف
[23/مايو/2019]
طهران - سبأ :

اعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم ، إن بلاده لن تستسلم للضغط الأميركي، ولن تتخلى عن أهدافها حتى إذا تعرضت للقصف، وذلك مع تصاعد التوتر بين ايران والولايات المتحدة. 


ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني القول، "اليوم نواجه حربا اقتصادية وحربا على معيشة الناس ورفاهيتهم، وهذا الهجوم علينا معقد أكثر من الهجمات السابقة".

واضاف روحاني قائلا "ويجب على العدوان أن يفهم أننا لن نيأس أو نفقد الأمل، ولو قاموا بقصف أراضينا.. وعدنا لتقديم الشهداء والجرحى والمقعدين فلن نتخلى عن استقلالنا وعزتنا".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أرسلت واشنطن المزيد من القوات وحاملة طائرات وقاذفات قنابل بي-52 وصواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون أمريكيون إنه تهديدات إيرانية لقوات واشنطن ومصالحها في المنطقة.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
بدء انتخابات البرلمان الاوربي
الاحتلال يعتقل 21 مواطنا فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية المحتلة
مسؤول الماني يرى امكانية تعاون بين اوربا والصين في مشروع "طريق الحرير الجديد"
الحكومة البريطانية ترجئ الاعلان عن خطة بريكست الجديدة
مجلس الشيوخ الامريكي يقر ميزانية الدفاع لعام 2020
طيران الاحتلال الاسرائيلي يواصل انتهاك سيادة الاجواء اللبنانية
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى
صحيفة بريطانية: ماي ستعلن استقالتها غدا
حزب بهاراتيا جاناتا يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية بالهند
باقري: مستعدون لمواجهة أي معتد على إيران والقضاء عليه
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق اتفاق الحديدة واستهداف المناطق الحدودية
[23/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وشن الغارات على صعدة
[22/مايو/2019]
16 شهيداً وجريحاً في حجة والحديدة بغارات طيران العدوان ونيران مرتزقته
[21/مايو/2019]
استشهاد وإصابة 15 مواطناً بغارة لطيران العدوان في حجة
[20/مايو/2019]
ستة شهداء وجرحى بنيران المرتزقة في الضالع واستمرار خرق اتفاق الحديدة
[20/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by