عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال يعتقل 21 مواطنا فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية المحتلة رام الله - سبأ :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نحو 21 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم شقيقان وطفل خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، ان قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من بلدتي المزرعة الشرقية وكفر نعمة في محافظة رام الله، .إضافة الى اعتقال ثلاثة اخرين من محافظة قلقيلية .



وفي محافظة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين. كما اعتقلت ايضا شقيقين من بلدة الزبابدة في محافظة جنين. وأشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من بلدة قفين في محافظة طولكرم، ومواطنين آخرين من بلدة عوريف في محافظة نابلس.

سبأ [23/مايو/2019]سبأ