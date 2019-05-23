محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية برئاسة وزير الصحة لمناقشة الوضع الصحي بالضالع صنعاء - سبأ :





ناقشت أمسية رمضانية برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل الوضع الصحي بمحافظة الضالع وآلية تحسين الأداء.







واستعرضت الأمسية بحضور وكلاء الوزارة لقطاعات الرعاية الدكتور محمد المنصور والتخطيط الدكتور عبدالملك الصنعاني والطب العلاجي الدكتور علي جحاف والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي ومدير مكتب الصحة بالضالع الدكتور عبدالغني سفيان التحديات التي تواجه المستشفيات ومكتب الصحة بالمحافظة وفروعه بالمديريات نتيجة الوضع الصحي في اليمن وتأثره في جميع جوانبه باستمرار العدوان والحصار.



وأكدت الأمسية التي شارك فيها مدراء الصحة والمستشفيات بمحافظة الضالع ضرورة تفعيل الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة وإدارة الكادر الطبي وأتمتة نظام المعلومات وتفعيل العمليات وأقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات بمستشفيات المحافظة.



وفي الأمسية ثمن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل تضحيات أبناء الضالع في مواجهة العدوان ومرتزقته وإفشال مخططاتهم.. مباركا الانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في الضالع.



وأشار وزير الصحة إلى أهمية هذه الأمسية كونها تأتي ختاما للأمسيات الرمضانية التي نظمتها الوزارة لمكاتب الصحة في المحافظات لمناقشة الوضع الصحي .. مشددا على أهمية تضافر الجهود للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.



وأهاب بالجميع الاضطلاع بدورهم كل فيما يخصه سواء ما يتعلق بالمستشفيات أو مكاتب الصحة وصولاً إلى توفير الخدمات الصحية ذات جودة عالية يستفيد منها المرضى.



وأشار الوزير المتوكل إلى أهمية استشعار المسؤولية للنهوض بالقطاع الصحي خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.. مشيرا إلى أن مخرجات الأمسية سيتم تضمينها في مصفوفة عمل لتطبيقها على الواقع العملي.



وتطرق إلى الترتيبات الجارية لإنشاء مستشفى دمت العام ومستشفى للأمومة والطفولة بالمحافظة ليقدم خدمات للأم والطفل، بالإضافة إلى أنه سيتم ترفيع عدد من المستشفيات الريفية إلى مستشفيات محورية.



وأشاد وزير الصحة بدور قيادة السلطة المحلية بالضالع في تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة ومساندة جهود الوزارة في الارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.



فيما استعرض مدير مكتب الصحة بمحافظة الضالع الوضع الصحي بالمحافظة والصعوبات التي تواجه سير العمل.. مستعرضا آلية تحسين الأداء في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية.



وأثريت الأمسية بمداخلات ونفاش مستفيض من قبل وكلاء الوزارة ومدراء مكاتب الصحة بمديريات المحافظة، ركزت في مجملها على الصعوبات التي تواجه سير العمل وأهمية تعزيز النظام الصحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمشاركة المجتمعية لتحسين الأداء.

سبأ [23/مايو/2019]سبأ