محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسيتان في الرجم والطويلة احياء لذكرى استشهاد الإمام علي المحويت - سبأ :





أقيمت في مديريتي الرجم والطويلة محافظة المحويت اليوم أمسيتان بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.







حيث استعرضت أمسية بمنطقة بيت الدفعي عزلة بني الغسان في الرجم الدروس الجهادية من حياة الامام علي وبأسه وشجاعته في الانتصار لدين الله والوقوف بوجه الباطل ونصره الضعيف.



وركزت فقرات الأمسية بحضور وكيل المحافظة محمد البصل وعضو رابطة علماء اليمن محمد الحكمي ومدير المديرية علي المرجلة والمشائخ والشخصيات الاجتماعية على التذكير برموز الأمة والإسلام ومآثرهم في نشر الفضائل بين الناس وتصحيح واقع الأمة والدعوة لتجسيد مبادئ وقيم الاسلام.



وأكدت كلمات المشاركين أن إحياء ذكری استشهاد الإمام علي تحيي في النفوس معاني الحرية والتضحية للخروج من حالة الاستعباد التي تعيشها الأمة والمضي علی درب الشهداء دفاعا عن الحرية والكرامة وسيادة الوطن.



وفي الطويلة، أكد المشاركون في الأمسية حاجة الأمة للاقتداء بأخلاق وشجاعة الإمام علي والإطلاع علی سيرته العطرة .. وحثت الكلمات على الاقتداء بأخلاق وسيرة آل بيت رسول الله في واقع الأمة قولا وعملاً.



كما حثت الكلمات بحضور وكيل وزارة التربية مدير مركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور محمد السقاف وعضو الدائرة التربوية عزيز الرجالي ومدير ومشرف المديرية ومدير الأمن والمشائخ والشخصيات الاجتماعية والعلماء على تثقيف المجتمع بسيرة العظماء أمثال الإمام علي رضي الله عنه.. مستعرضه دروس من كفاحه وحياته وجهاده.



وأشارت إلى شخصية الإمام علي وتصديه للطغاة وأهمية السير علي نهجه خاصة والشعب اليمني يخوض مواجهة مصيرية دفاعا عن أرضه وسيادة وطنه.



تخلل الأمسيتان فقرات إنشادية وقصائد عبرت عن رفض أبناء المديرتين الوصاية علی الشعب اليمني والتدخل في شئون بلدهم وتجديد موقف الصمود والثبات في مواجهة العدوان.

سبأ [23/مايو/2019]سبأ