ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 24 - مايو - 2019 الساعة 12:20:57ص
قناة المسيرة تبث مشاهد لأهم عملية لسلاح الجو المسير على مطار أبو ظبي الدولي
بثت قناة المسيرة الفضائية مساء اليوم تفاصيل واحدة من أهم عمليات سلاح الجو المسير ضد دول العدوان.
الرئيس الايراني:لن نستسلم حتى إذا تعرضنا للقصف
اعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم ، إن بلاده لن تستسلم للضغط الأميركي، ولن تتخلى عن أهدافها حتى إذا تعرضت للقصف، وذلك مع تصاعد التوتر بين ايران والولايات المتحدة.
تراجع أسعار النفط بفعل زيادة المخزونات الأمريكية وتنامي مخاوف اقتصادية
انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الخميس مواصلة خسائر الجلسة السابقة في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وضعف الطلب من المصافي.
وحدة صنعاء يحرز كأس 22 مايو لكرة السلة
أحرز فريق وحدة صنعاء كأس الوحدة اليمنية 22 مايو لكرة السله بعد فوزه على فريق الصقور بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جرت بينهما اليوم.
آخر الأخبار:
فعالية ويوم مفتوح للأطفال الأحداث في أمانة العاصمة
أمسية رمضانية بمناسبة العيد الوطني الـ29 بمديرية سنحان بصنعاء
محافظ إب يطلع على أحوال منتسيبى دار الحبيشي للأيتام
بدء انتخابات البرلمان الاوربي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمسيتان في الرجم والطويلة احياء لذكرى استشهاد الإمام علي
[23/مايو/2019]
المحويت - سبأ :



أقيمت في مديريتي الرجم والطويلة محافظة المحويت اليوم  أمسيتان بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.




حيث استعرضت أمسية بمنطقة بيت الدفعي عزلة بني الغسان في الرجم الدروس الجهادية من حياة الامام علي وبأسه وشجاعته في الانتصار لدين الله والوقوف بوجه الباطل ونصره الضعيف.

وركزت فقرات الأمسية بحضور وكيل المحافظة محمد البصل وعضو رابطة علماء اليمن محمد الحكمي ومدير المديرية علي المرجلة والمشائخ والشخصيات الاجتماعية على التذكير برموز الأمة والإسلام ومآثرهم في نشر الفضائل بين الناس وتصحيح واقع الأمة والدعوة لتجسيد مبادئ وقيم الاسلام.

وأكدت كلمات المشاركين أن إحياء ذكری استشهاد الإمام علي تحيي في النفوس معاني الحرية والتضحية  للخروج من حالة الاستعباد التي تعيشها الأمة والمضي علی درب الشهداء دفاعا عن الحرية والكرامة وسيادة الوطن.

وفي الطويلة، أكد المشاركون في الأمسية حاجة الأمة للاقتداء بأخلاق وشجاعة الإمام علي والإطلاع علی سيرته العطرة .. وحثت الكلمات على الاقتداء بأخلاق وسيرة آل بيت رسول الله في واقع الأمة قولا وعملاً.

كما حثت الكلمات بحضور وكيل وزارة التربية مدير مركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور محمد السقاف  وعضو الدائرة التربوية عزيز الرجالي ومدير ومشرف المديرية ومدير الأمن والمشائخ والشخصيات الاجتماعية والعلماء على تثقيف المجتمع بسيرة العظماء أمثال الإمام علي رضي الله عنه.. مستعرضه دروس من كفاحه وحياته وجهاده.

وأشارت إلى شخصية الإمام علي وتصديه للطغاة  وأهمية السير علي نهجه خاصة والشعب اليمني يخوض مواجهة مصيرية دفاعا عن أرضه وسيادة وطنه.

تخلل الأمسيتان فقرات إنشادية وقصائد عبرت عن رفض أبناء المديرتين الوصاية علی الشعب اليمني والتدخل في شئون بلدهم  وتجديد موقف الصمود والثبات في مواجهة العدوان.

سبأ
  المزيد من (محلي)
فعالية ويوم مفتوح للأطفال الأحداث في أمانة العاصمة
أمسية رمضانية بمناسبة العيد الوطني الـ29 بمديرية سنحان بصنعاء
محافظ إب يطلع على أحوال منتسيبى دار الحبيشي للأيتام
وزارة الإعلام تنظم وقفة تضامنيه مع رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين
وزير الخارجية: السعودية ترتكب جرائم حرب بحق اليمنيين وتقود حربا بالوكالة على اليمن
أمسية برئاسة وزير الصحة لمناقشة الوضع الصحي بالضالع
قناة المسيرة تبث مشاهد لأهم عملية لسلاح الجو المسير على مطار أبو ظبي الدولي
لقاء لإدارات التربية والتعليم بمديرية التعزية
أمين العاصمة يدشن جائزة مدينة سام للتطوع بأمانة العاصمة
تفقد سير العمل بمستشفى وعلان بلاد الروس
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق اتفاق الحديدة واستهداف المناطق الحدودية
[23/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وشن الغارات على صعدة
[22/مايو/2019]
16 شهيداً وجريحاً في حجة والحديدة بغارات طيران العدوان ونيران مرتزقته
[21/مايو/2019]
استشهاد وإصابة 15 مواطناً بغارة لطيران العدوان في حجة
[20/مايو/2019]
ستة شهداء وجرحى بنيران المرتزقة في الضالع واستمرار خرق اتفاق الحديدة
[20/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by