مسؤول الماني يرى امكانية تعاون بين اوربا والصين في مشروع "طريق الحرير الجديد"

فريدريشسهافن - سبأ :

أعلن مسؤول ألماني اليوم عن إمكانية أن يكون هناك تعاون بين أوروبا والصين في مشروعها الذي يقدر بمليارات الدولارات وهو "طريق الحرير الجديد".



وأوضح وزير الاقتصادي الألماني بيتر ألتماير خلال مؤتمر صحفي إن ذلك سيتم بشرط ألا تؤدي الاستراتيجية الصينية إلى "أن تنشأ بنية أساسية يتم استخدامها كطريق ذي اتجاه واحد".



ودعا ألتماير لاتخاذ إجراء أوربي موحد، وشدد على ضرورة أن يتم الاتفاق مع الصين على أن تكون البنية الأساسية اللوجستية محايدة "وألا يكون ذلك طريقا ذا اتجاه واحد، وإنما يكون طريقا ذا اتجاهين وأن يعمل بشفافية ويكون منخفض التكلفة لجميع الأطراف المشاركة والشركات والمواطنين".



وأعلن الوزير الألماني عن أنه سيتم استئناف الحوار مع شركاء صينيين في العاصمة الصينية بكين في يونيو القادم.

[23/مايو/2019]سبأ