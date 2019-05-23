محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء لإدارات التربية والتعليم بمديرية التعزية تعز - سبأ :

عقد بمحافظة تعز اللقاء الثاني لإدارات التربية والتعليم ومدراء المدارس بمديرية التعزية وذلك في إطار إحياء ذكرى استشهاد الامام علي كرم الله وجهه.



ناقش اللقاء بحضور مدير مكتب التربيه والتعليم عبدالخالق الصراري, سير أداء العمل التربوي والصعوبات التي تواجه الإدارات التربوية والتعليمية والمدارس في ظل العدوان وسبل معالجتها والتغلب عليها.



وفي اللقاء استعرض وكيل المحافظة لشئون التعليم والثقافة والشباب منصور اللكومي السيرة العطرة للامام علي كرم الله وجهه في ذكرى استشهاده.



وتطرق إلی ونشاته وتربيته في بيت النبوة وصفاته ومناقبه .. مشيرا إلى المؤامرات المقصودة من تغييب الامام علي والذي جعل من الحديث عنه محط اشكال لدى المذهب الوهابي التكفيري.



ولفت الوكيل اللكومي إلى إجماع الامة على عظمة ومكانة الامام علي رضي الله عنه وما يحظى به من اهتمام في أوساطها.

سبأ [23/مايو/2019]سبأ