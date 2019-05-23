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أمين العاصمة يدشن جائزة مدينة سام للتطوع بأمانة العاصمة
[23/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

دشن أمين العاصمة حمود محمد عُباد اليوم جائزة مدينة سام للتطوع تحت شعار " معاً نعيد الابتسامة ".

تهدف الجائزة التي تستمر منافساتها حتى 3 يونيو المقبل بالتنسيق مع صندوق النظافة بالأمانة, إلى تشجيع وتمكين المبادرات المجتمعية والمؤسسات المحلية وتعزيز دور الشباب والمنظمات في تعزيز التكامل الاجتماعي وتنظيم عمل المبادرات .

وخلال التدشين، أكد عباد أهمية هذه الجائزة في تعزيز التنافس بين المبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني لخدمة المجتمع وتعزيز العمل التطوعي.

وثمن جهود قطاع الشئون الاجتماعية بأمانة العاصمة خلال الفترة الماضية في دعم الأعمال الإنسانية والتنموية .. مشيداً بدور مكتب الشئون الاجتماعية بالأمانة في الترتيب لتدشين الجائزة.

وحث المبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني على  تكثيف برامجها وأنشطتها الخيرية والاجتماعية والتطوعية في مختلف الجوانب بما يسهم بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .. مؤكداً ضرورة تفعيل دور العقال في تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين.

وأعلن أمين العاصمة عن جائزة لأفضل حي وشارع نظيف وملتزم بتعليمات مواعيد النظافة في مختلف مديريات أمانة العاصمة.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكيل الأمانة المساعد عبدالوهاب شرف الدين أهمية دور المبادرات الشبابية والمنظمات المجتمعية في تعزيز التكافل الاجتماعي والتنموي.

وأشارا إلى أهمية أن تسهم الجائزة في تعزيز العمل التطوعي بأمانة العاصمة ومساعدة وتخفيف معاناة المواطنين خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.

ودعا النقيب وشرف الدين المبادرات ومنظمات المجتمع المدني إلى التفاعل الايجابي والمشاركة في الجائزة بما يخدم المجتمع وتنميته.

بدورهما أوضح مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة ناصر الكاهلي، ومدير صندوق النظافة والتحسين بالأمانة محمد شرف الدين، أن الجائزة تهدف لتعزيز المشاركة وتعزيز الوعي مجتمعي في جوانب الحفاظ على البيئة والتكافل الاجتماعي والخدمي.

وأوضحا أن قيمة الجائزة لمختلف المراكز اثنين مليون ريال مع دروع تقديرية لثلاثة مراكز على مستوى أمانة العاصمة ، وثلاثة مراكز على مستوى كل مديرية.

تخلل الفعالية التي حضرها وكيلا الأمانة لقطاع الخدمات المهندس عبدالفتاح الشرفي، وقطاع الاحياء الدكتور قناف المراني، ومدراء مديريات شعوب مهدي عرهب، وبني الحارث عصام عجلان، وصنعاء القديمة احمد الصماط، ومدير المنظمات بالأمانة نبيل راحج فقرات انشادية وشعرية ومسرحية عن أهمية العمل التطوعي.

إلى ذلك كرم أمين العاصمة عُباد ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالأمانة النقيب، عدد من المبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في حملة النظافة  12/12 وحملة النظافة 1/1.

سبأ
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