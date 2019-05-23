تراجع الأسهم الأوربية بفعل مخاوف تجارية

لندن - سبأ :

تراجعت الأسهم الأوربية اليوم بشدة حيث يعاني المستثمرون بفعل أحدث جولة من الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

[23/مايو/2019]

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوربي منخفضا 1.4% بينما انخفض المؤشر داكس الألماني، المثقل بشركات حساسة للتجارة، 1.8%.

وأغلق المؤشر القياسي للأسهم الإيطالية على خسارة تزيد عن 2%. وفي بورصة لندن أغلق المؤشر فايننشال تايمز لأسهم الشركات البريطانية الكبيرة منخفضا 1.4%

وأظهر مسح أن معنويات الشركات في ألمانيا تدهورت بأكثر من المتوقع في مايو مع تفاقم تراجع الثقة في قطاع الخدمات، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوربا يفقد قوته الدافعة.

وأشارت بيانات أيضا إلى أن نمو نشاط الشركات في منطقة اليورو في مايو كان أضعف من المتوقع.

وجاء قطاع السيارات الأوربي بين أكبر القطاعات الخاسرة مع تراجع مؤشره بحوالي 3% إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، بينما انخفض مؤشر أسهم شركات الطاقة 3.3% حاذيا حذو هبوط أسعار النفط.

سبأ