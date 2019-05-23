محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد سير العمل بمستشفى وعلان بلاد الروس صنعاء - سبأ :

تفقد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم ووكيل قطاع الخدمات فارس الكهالي سير العمل بمستشفى وعلان ببلاد الروس.



واطلعا ومعهما مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور علي القاضي على مستوى انضباط الكادر الطبي ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .. كما اطلعا على مستوى جهوزية مركز العزل لمعالجة الكوليرا.



واستمعا من إدارة المستشفى إلى شرح حول مستوى الأداء والصعوبات التي تواجه سير العمل وعدد حالات الإسهالات المائية الحادة التي تم استقبالها منذ مطلع العام والبالغ 840 حالة.



وأكد عاصم والكهالي حرص قيادة المحافظة على استمرارية تقديم الخدمات الصحية وديمومة الارتقاء بها وتطويرها..مؤكدين الاستعداد لتذليل الصعوبات التي تواجهها.



وثمنا جهود إدارة المستشفى والكادر الطبي المبذولة في تخفيف معاناة المواطنين رغم كل الصعوبات والتحديات التي تمر بها البلاد.

سبأ [23/مايو/2019]سبأ