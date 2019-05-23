عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الحكومة البريطانية ترجئ الاعلان عن خطة بريكست الجديدة لندن-سبأ:

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم إرجاء الإعلان عن خطتها الجديدة للخروج من الاتحاد الأوربي الذي كان مقررا يوم غد الجمعة.



ويعتبر هذا الإجراء التشريعي الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاتفاقية التي توصلت إليها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوربي بشأن الخروج، بريكسيت.



وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أن هذا الاتفاق يتضمن تنازلات لصالح أعضاء حزبها المحافظ، المنتصرين بقوة للخروج، ولصالح المعارضة.



وكان من المقرر أن يبت أعضاء البرلمان في الأسبوع الأول من يونيو بشأن مسودة القانون الخاص باتفاقية الخروج، ولكن ذلك أصبح محل شكوك الآن.

سبأ [23/مايو/2019]سبأ