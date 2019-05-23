محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد سير العمل في موقف الشاحنات ببلاد الروس بصنعاء صنعاء - سبأ :

تفقد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم سير العمل في مشروع موقف الشاحنات بمديرية بلاد الروس.



واستمع عاصم ومعه وكلاء أمانة العاصمة المهندس وليد راصع ومحافظة صنعاء فارس الكهالي والمهندس صالح المنتصر ومدير بلاد الروس صرقح على صرقح من مدير مكتب الأشغال بالمحافظة الدكتور ناجي الأعوج ونائب مدير مكتب النقل عبدالصمد نسر إلى شرح حول مستوى الإنجاز والصعوبات التي تواجه سير العمل.



وأكد عاصم الحرص على عرض ما تم انجازه في المشروع على مجلس الإدارة المشترك لأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لإدراجه ضمن خطط أعمال المجلس بما يكفل إنجاز العمل في الوقت المحدد ويلبي الطموحات والتطلعات .. مؤكدا أهمية إنجاز العمل في الوقت المحدد.



كما أكد ضرورة وضع الدراسات اللازمة لإيجاد الحلول الخاصة بتصريف المياه من الموقف.. مثمنا جهود الفرق الفنية التي تقوم بتنفيذ المشروع.

سبأ [23/مايو/2019]سبأ