ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 23 - مايو - 2019 الساعة 10:43:48م
سلاح الجو المسير يشن هجوماً ثالثاً على مطار نجران
شن سلاح الجو المسير اليوم الخميس هجوماً على مطار نجران هو الثالث من نوعه خلال 72 ساعة.
إصابة فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام الاحتلال مدنا في الضفة الغربية
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية واعتدت على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة طفل بكسور وشخص بجروح وداهمت المنازل واعتقلت 16 فلسطينيا.
تراجع أسعار النفط بفعل زيادة المخزونات الأمريكية وتنامي مخاوف اقتصادية
انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الخميس مواصلة خسائر الجلسة السابقة في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وضعف الطلب من المصافي.
وحدة صنعاء يحرز كأس 22 مايو لكرة السلة
أحرز فريق وحدة صنعاء كأس الوحدة اليمنية 22 مايو لكرة السله بعد فوزه على فريق الصقور بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جرت بينهما اليوم.
آخر الأخبار:
مسؤول الماني يرى امكانية تعاون بين اوربا والصين في مشروع "طريق الحرير الجديد"
لقاء لإدارات التربية والتعليم بمديرية التعزية
أمين العاصمة يدشن جائزة مدينة سام للتطوع بأمانة العاصمة
تراجع الأسهم الأوربية بفعل مخاوف تجارية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مجلس الشيوخ الامريكي يقر ميزانية الدفاع لعام 2020
[23/مايو/2019]
واشنطن-سبأ:

كشفت لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي النقاب عن مسودة التشريع الخاص بميزانية الدفاع لعام 2020، والتى بلغ حجمها  750 مليار دولار.


نص مشروع ميزانية الدفاع على تخصيص 576 مليار دولار للنفقات الأساسية للبنتاغون، فيما سيتم استخدام المبلغ المتبقي لتمويل العمليات العسكرية خارج حدود البلاد.

من جهته، برر مدير مركز تحسين المهارات القتالية، الفريق في الجيش الأمريكي، أريك ويسلي، خطط بلاده لزيادة نفقاتها العسكرية بالقدرات المتنامية للمنافسين في الدول الأخرى.

ووفقا لويسلي، فإن "الجيش ركز طوال الخمسة عشر عاما الماضية على نظام اللواء، لأنه قاتل بشكل رئيسي ضد الجماعات الإرهابية".

وأضاف: "العمليات العسكرية واسعة النطاق تتطلب، على وجه الخصوص، إنشاء فرق وجيوش ميدانية، لذلك سيتعين على الجيش الأمريكي في السنوات التالية، أن يتحسن وفقا لعقيدة العمليات متعددة الأجواء".

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مسؤول الماني يرى امكانية تعاون بين اوربا والصين في مشروع "طريق الحرير الجديد"
الحكومة البريطانية ترجئ الاعلان عن خطة بريكست الجديدة
طيران الاحتلال الاسرائيلي يواصل انتهاك سيادة الاجواء اللبنانية
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى
صحيفة بريطانية: ماي ستعلن استقالتها غدا
حزب بهاراتيا جاناتا يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية بالهند
باقري: مستعدون لمواجهة أي معتد على إيران والقضاء عليه
موسكو تعارض إرسال امريكا المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط
الجيش الباكستاني ينجح في اختبار صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية
فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الأوروبية
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق اتفاق الحديدة واستهداف المناطق الحدودية
[23/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وشن الغارات على صعدة
[22/مايو/2019]
16 شهيداً وجريحاً في حجة والحديدة بغارات طيران العدوان ونيران مرتزقته
[21/مايو/2019]
استشهاد وإصابة 15 مواطناً بغارة لطيران العدوان في حجة
[20/مايو/2019]
ستة شهداء وجرحى بنيران المرتزقة في الضالع واستمرار خرق اتفاق الحديدة
[20/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by