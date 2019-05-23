محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد يرفع برقية تهنئة لرئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة العيد الوطني صنعاء - سبأ :

رفع رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم، برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس بمناسبة العيد الوطني الـ29 للوحدة اليمنية 22 مايو.



وقال الدكتور الغشم في البرقية "ونحن في خضم أجواء إيمانية مفعمة بالعزة والكرامة في ميادين الجهاد، يسرني بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرون للعيد الوطني الثاني والعشرون من مايو المجيد يوم تحقيق الوحدة اليمنية المباركة أن ابعث إليكم باحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا متمنيا لكم موفور الصحة ".. سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني العظيم بالخير واليمن والبركات وقد تحقق النصر الكبير على قوى العدوان.

سبأ [23/مايو/2019]سبأ