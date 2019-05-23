محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية حصر الفقراء والمحتاجين بمدرية الجبين بريمة ريمة - سبأ :

ناقش اجتماع بفرع الهيئة العامة للزكاة بمديرية الجبين محافظة ريمة برئاسة وكيل أول المحافظة حسن محمد طه ووكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي، آلية تشكيل لجان حصر الفقراء والمساكين بالمديرية .



واستعرض الاجتماع بحضور مدير فرع الهيئة بالمحافظة علي النهاري ومدير المديرية ماجد أمين ومدير فرع الهيئة بالمديرية محمد الشهاري وأعضاء اللجنة المكلفة الجوانب المتصلة تشكيل لجان اشرافية على مستوى المديرية لتوزيع الكشوفات على العزل والقرى لحصر المستحقين للزكاة والتوعية بأهمية دفع الزكاة لتحقيق مقاصدها الشرعية.



وأكد وكيلا المحافظة أهمية حصر المستحقين من الفقراء والمساكين بالمديرية بما يسهم في صرف الزكاة في مصارفها.



وأشادا بجهود الهيئة العامة للزكاة في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجين في المحافظة في ظل العدوان وحصاره الجائر.



ودعا طه والضبيبي التجار والمكلفين للتعاون في دفع وتحصيل الموارد الزكوية خصوصا خلال شهر رمضان في ظل الأوضاع الصعبة التي خلفها العدوان والحصار على شريحة الفقراء.

سبأ [23/مايو/2019]سبأ