وحدة صنعاء يحرز كأس 22 مايو لكرة السلة

صنعاء - سبأ :

أحرز فريق وحدة صنعاء كأس الوحدة اليمنية 22 مايو لكرة السله بعد فوزه على فريق الصقور بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جرت بينهما اليوم.



وحسم الوحدة الشوط الأول للمباراة التي نظمها نادي وحدة صنعاء احتفاء بالعيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية 22 مايو بنتيجة 12 / 6 ، بينما تمكن الصقور من الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 13 / 6.



وشهد الشوطان الثالث والرابع من اللقاء سيطرة واضحة للاعبي الوحدة حسموا على أثرها النتيجة بواقع 13 / 3 و 16 / 7 على التوالي لتنتهي المباراة بفوز الوحدة بنتيجة 47 مقابل 29 نقطة للصقور.



وعقب المباراة سلم رئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان، وأمين عام جائزة الدولة للشباب عبد الله الدهبلي كأس الوحدة اليمنية 22 مايو لفريق الوحدة.

[23/مايو/2019]سبأ