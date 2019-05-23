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هيئة الزكاة تدشن تحصيل فريضة الزكاة عبر مكاتب البريد
[23/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :





دشن نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مصلح العزير ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشبخ شمسان أبو نشطان اليوم تحصيل فريضة الزكاة عبر مكاتب الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.

وفي التدشين اعتبر نائب وزير الاتصالات, تدشين خدمة تسديد الزكوات عبر مكاتب البريد في مختلف المحافظات, خطوة متقدمة في إطار تطوير خدمات البريد وتمكين المواطنين من أداء فريضة الزكاة.

وأشار إلى أن هذه الخدمة تمثل إضافة إلى خدمات البريد التي تسهم بصورة مباشرة في تبسيط إجراءات الدفع للمواطنين في أقرب مكتب بريد لهم .

ولفت إلى أن تدشين هذه الخدمة تأتي في إطار التعاون المشترك مع هيئة الزكاة، للاستفادة من مكاتب البريد التي يزيد عددها عن 360 مكتب بريد منتشرة في أغلب مناطق ومدن اليمن.

وحث العزير الهيئة العامة للبريد على تقديم التسهيلات للموطنين بما يكفل تسديد زكواتهم عبر مكاتب البريد.

فيما أشار رئيس الهيئة العامة للزكاة إلى أن المواطنين بإمكانهم اليوم تسديد فريضة الزكاة عبر مكاتب هيئة البريد بما يسهل عليهم ذلك عبر أنظمة البريد الاليكترونية.

وأوضح أن هيئة الزكاة تعمل بالتنسيق مع هيئة البريد لتحصيل الوجبات الزكوية عبر مكاتب البريد وإيصال الوجبات الزكوية إلى مستحقيها لتعم الفائدة في أوساط المجتمع.

ولفت الشيخ أبو نشطان إلى أن الهيئة تعمل على تطوير آلية تحصل فريضة الزكاة عبر عدة برامج وأنشطة, منها تحصل الوجبات الزكوية عبر مكاتب الهيئة العامة للبريد .. مثمنا تسهيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالهيئة العامة للبريد وكل من تعاون في تحصيل الواجبات الزكوية.

بدوره أكد مدير الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي المهندس محمد علي مرغم أن تحصيل الواجبات الزكوية عبر مكاتب البريد يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتسهيل تحصيل هذه الفريضة.

وأشار إلى أنه يتم تدشين تحصيل زكاة الفطرة والمدخرات العينية والكفارات والصدقات عبر مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات, بتقنية الربط الشبكي الآلي بين نظام البريد والنظام المقابل له في هيئة الزكاة.

ولفت مرغم إلى أن تحصيل الزكاة عبر مكاتب البريد يتم بشفافية مطلقة ورقابة مصاحبة ومطابقة لحظية من قبل هيئتي البريد والزكاة مع تسليم المواطن الدافع للزكاة إشعار بذلك.. دعيا المواطنين إلى التفاعل مع هذه العملية والمبادرة بدفع فريضة الزكاة عبر نوافذ مكاتب البريد المنتشرة.

حضر التدشين عدد من وكلاء الهيئة العامة للزكاة وقيادات من وزارة الاتصالات والهيئة العامة للبريد.

سبأ
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