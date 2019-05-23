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آخر تحديث: الخميس، 23 - مايو - 2019 الساعة 10:43:48م
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  اقتصاد
استقرار أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار بفعل مخاوف التجارة
[23/مايو/2019]
لندن - سبأ :

استقرت أسعار الذهب اليوم، في الوقت الذي تلقى فيه الدولار الدعم من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما يبحث مستثمرو المعدن الأصفر عن اتجاه بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن أسعار الفائدة ستظل دون تغيير.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1273.15 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض إلى 1268.97  الثلاثاء وهو أدنى مستوياته منذ الثالث من مايو.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1272.60 دولار.


 وتدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات، مثل التي فرضتها على هواوي، على شركة هيكفيجن الصينية لصناعة كاميرات المراقبة بسبب تعامل بكين مع أقلية الويغور الصينية وفقا لما قاله مصدر جرت إحاطته علما بالمسألة الأربعاء.


وارتفع مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منافسة 0.1 بالمئة ليحوم قرب أعلى مستوياته في شهر والذي لامسه في أوائل هذا الأسبوع.  


وانخفضت الأسهم الآسيوية في ظل مخاوف بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.42 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1308 دولارات.


واستقر البلاتين عند 799.02 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 15 فبراير عند 792 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

سبأ
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