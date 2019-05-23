محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ عمران يكرم فريق الصقر بكأس الوحدة اليمنية عمران - سبأ :

أحرز فريق نادي الصقر بمدينة عمران لكرة القدم كأس الوحدة اليمنية اثر تغلبه على فريق الشهيد الصماد بركلات الترجيح 7 / 6 بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.



وفي نهاية المباراة الختامية للدوري الرمضاني لكرة القدم بالمحافظة الذي أقيم بالتزامن مع احتفالات شعبنا بالعيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية 22 مايو، أكد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان أهمية إحياء هذه المناسبة الوطنية العظيمة في نفوس كل أبناء الشعب.



وقال " إن هذه المناسبة الوطنية تأتي في ظل استمرار العدوان وحصاره الغاشم على اليمن هي رسالة لأبناء الشعب أن مكتسباتهم الوطنية لا يمكن أن يفرطوا بها، وعلى قوى العدوان ومرتزقتهم أن ييأسوا بأن مؤامراتهم لتفكيك وحدة الشعب اليمني لن تنجح ".



وفي نهاية البطولة التي أقيمت برعاية مصنع اسمنت عمران، سلم المحافظ ومدير عام مكتب الشباب والرياضة مبارك الشاوش ورئيس اللجنة الإشرافية العليا للفعاليات الرياضية والثقافية بالمحافظة نائب مدير عام مصنع الاسمنت محمد محسن الصريمي فريق كأس الوحدة اليمنية لرئيس نادي الصقر عبد الملك الذيبني.



حضر المباراة مدير عام البيئة نايف الحايطي وقائد الأمن المركزي بالمحافظة العميد شرف الحمزي وحضور جماهيري متميز من قبل محبي ومشجعي الفريقين.

سبأ [23/مايو/2019]سبأ