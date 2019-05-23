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  رياضة
تأهل الشرطة والصيفي لنصف نهائي دوري الأهلي الرمضاني
[23/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

تأهل فريقا الشرطة وشركة الصيفي إلى نصف نهائي الدوري الرمضاني الـ 36 لكرة القدم، الذي ينظمه النادي الأهلي بمشاركة عدد من الأندية والشركات والمؤسسات.

جاء تأهل فريق الشرطة لهذا الدور بعد تجاوزه فريق هيئة الطيران بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن ربع نهائي البطولة.

واكتفى الشرطة بتسجيل الهدف الوحيد عبر لاعبه عبد الرحمن نور الذي تحصل على فاول خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة في شباك الحارس علي صلاح قبل انتهاء الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حاول فريق الهيئة إدراك التعادل، في المقابل كاد الشرطة أن يعزز هدف التقدم بهدف ثان لكن دفاعات الفريقين أفشلا تلك المحاولات لينتهي اللقاء بتأهل الشرطة للمربع الذهبي.

قاد المباراة طاقم تحكيمي مكون من طلال المسوري ساحة بمساعدة عواد الطيري وابراهيم الصنعاني وراقبها تحكيميا الحكم الدولي السابق أحمد الشريف وإداريا نبيل الماوري.

بهذا الفوز ضرب الشرطة موعداً مع شركة الروضة الأحد المقبل في أولى مباراتي النصف النهائي.

وفي المباراة الثانية أكمل فريق شركة الصيفي عقد الفرق المتأهلة لنصف النهائي عقب فوزه الصعب على فريق الامتياز بهدف نظيف حمل إمضاء مهاجمه عبد الله العبسي خلال مجريات شوط المباراة الثاني.

 أدار اللقاء الحكم الدولي مصطفى عبد الغني وفي الخطوط ابراهيم الصنعاني وعواد الطيري.

بهذه النتيجة يلتقي الصيفي مع مطابع الكتاب المدرسي الاثنين المقبل ضمن نصف نهائي البطولة التي ستختتم في 24 رمضان.

سبـأ
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