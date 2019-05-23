محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللجنة الأمنية بالحديدة تناقش الخطة الأمنية بالمحافظة الحديدة - سبأ :

ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة الحديدة في اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال محافظ المحافظة محمد عياش قحيم، الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر في ظل استمرار العدوان .



وخلال الاجتماع أشاد القائم بأعمال المحافظة بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن بمختلف تشكيلاتهم في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة رغم العدوان المتواصل على المحافظة.



وشدد على ضرورة رفع اليقظة والجاهزية الأمنية لدى مختلف الأجهزة الأمنية لاستقبال عيد الفطر المبارك.



وفي الاجتماع استعرض قادة الأجهزة الأمنية بالمحافظة الخطة الأمنية التي تم إعدادها لعيد الفطر المبارك ومن ضمنها تخصيص العديد من الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة والراجلة في مختلف شوارع وإحياء وحارات المدن، إلى جانب النقاط الأمنية ورجال المرور بجولات وتقاطعات الشوارع بالمدينة لتنظيم حركة السير.



وأكدوا أن الأجهزة الأمنية ستظل تؤدي دورها في حفظ الأمن والسكينة العامة، وضبط أي إختلالات قد تضر بالوطن أو المواطن في المحافظة.

سبـأ [23/مايو/2019]سبـأ