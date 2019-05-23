ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 23 - مايو - 2019 الساعة 09:17:48م
سلاح الجو المسير يشن هجوماً ثالثاً على مطار نجران
شن سلاح الجو المسير اليوم الخميس هجوماً على مطار نجران هو الثالث من نوعه خلال 72 ساعة.
إصابة فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام الاحتلال مدنا في الضفة الغربية
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية واعتدت على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة طفل بكسور وشخص بجروح وداهمت المنازل واعتقلت 16 فلسطينيا.
تراجع أسعار النفط بفعل زيادة المخزونات الأمريكية وتنامي مخاوف اقتصادية
انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الخميس مواصلة خسائر الجلسة السابقة في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وضعف الطلب من المصافي.
فيفا: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر ستكون بمشاركة 32 منتخبا كما كان مقررا لها ليتخلى بذلك عن التوصية التي أقرها في مارس الماضي برفع عددها إلى 48 منتخبا.
آخر الأخبار:
حملة حماية المستهلك تضبط أربعة آلاف و214 مخالفة بأمانة العاصمة والمحافظات
تأهل الشرطة والصيفي لنصف نهائي دوري الأهلي الرمضاني
عملية هجومية واستهداف تعزيزات للمرتزقة في الضباب بتعز
اللجنة الأمنية بالحديدة تناقش الخطة الأمنية بالمحافظة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اللجنة الأمنية بالحديدة تناقش الخطة الأمنية بالمحافظة
[23/مايو/2019]
الحديدة - سبأ :

ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة الحديدة في اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال محافظ المحافظة محمد عياش قحيم، الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر في ظل استمرار العدوان .

وخلال الاجتماع أشاد القائم بأعمال المحافظة بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن بمختلف تشكيلاتهم في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة رغم العدوان المتواصل على المحافظة.

وشدد على ضرورة رفع اليقظة والجاهزية الأمنية لدى مختلف الأجهزة الأمنية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وفي الاجتماع استعرض قادة الأجهزة الأمنية بالمحافظة الخطة الأمنية التي تم إعدادها لعيد الفطر المبارك ومن ضمنها تخصيص العديد من الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة والراجلة في مختلف شوارع وإحياء وحارات المدن، إلى جانب النقاط الأمنية ورجال المرور بجولات وتقاطعات الشوارع بالمدينة لتنظيم حركة السير.

وأكدوا أن الأجهزة الأمنية ستظل تؤدي دورها في حفظ الأمن والسكينة العامة، وضبط أي إختلالات  قد تضر بالوطن أو المواطن في المحافظة.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
عملية هجومية واستهداف تعزيزات للمرتزقة في الضباب بتعز
تشكيل لجان حصر المستحقين للزكاة في المحويت
تشييع جثمان شهيد الوطن والقوات المسلحة الملازم عبدالملك عوض
العون المباشر تقدم منظومة طاقة شمسية لمركز الأطراف والعلاج الطبيعي بصنعاء
وزارة العدل تنعي القاضي عادل العزاني
عضو السياسي الأعلى الرهوي: تحقيق الوحدة اليمنية لم يكن إرتجاليا ولا عاطفيا
وزير الأوقاف والإرشاد يهنئ القيادة السياسية بالعيد الوطني الـ29
سلاح الجو المسير يشن هجوماً ثالثاً على مطار نجران
تكريم 450 جريحاً ومعاقاً من أبناء محافظة عمران
مناقشة آلية التنسيق بين كلية الطب والمستشفيات في عمران
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق اتفاق الحديدة واستهداف المناطق الحدودية
[23/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وشن الغارات على صعدة
[22/مايو/2019]
16 شهيداً وجريحاً في حجة والحديدة بغارات طيران العدوان ونيران مرتزقته
[21/مايو/2019]
استشهاد وإصابة 15 مواطناً بغارة لطيران العدوان في حجة
[20/مايو/2019]
ستة شهداء وجرحى بنيران المرتزقة في الضالع واستمرار خرق اتفاق الحديدة
[20/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by