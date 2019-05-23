محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشكيل لجان حصر المستحقين للزكاة في المحويت المحويت - سبأ :

بدأ فرع الهيئة العامة للزكاة بالمحويت اليوم توزيع أعمال اللجان الاشرافية والميدانية لحصر الفقراء والمحتاجين ضمن مشروع يستهدف 500 ألف حالة مستحقة في مختلف المحافظات.



وفي لقاء موسع برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر وحضور الوكيل صادق فروان، تم تشكيل اللجان الفرعية على مستوى المديريات وتوضيح المهام المناطة بها وتسليمها كافة الوثائق لحصر وتسجيل المستحقين.



وأكد المحافظ حيدر أهمية المسح للوصول لبيانات الفقراء والأسر المحتاجة في كافة مناطق المحافظة.



وحث اللجان المكلفة بالعمل الجاد والمسئول في جمع معلومات الأسر المستحقة.. مؤكدا حرص القيادة السياسية على التخفيف من معاناة الفقراء من خلال إيرادات الزكاة.



فيما أشار مدير فرع هيئة الزكاة حميد الرضمي إلی أهمية الخروج بنتائج دقيقة لأعمال الحصر الميداني في كافة مديريات المحافظة بما يكفل صرف الزكاة في مصارفها الشرعية.



حضر اللقاء أعضاء اللجنة الاشرافية ومدراء المديريات والمندوبين المكلفين وعدد من العلماء والمختصين بأعمال الحصر والجهات ذات العلاقة.

سبـأ [23/مايو/2019]وفي لقاء موسع برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر وحضور الوكيل صادق فروان، تم تشكيل اللجان الفرعية على مستوى المديريات وتوضيح المهام المناطة بها وتسليمها كافة الوثائق لحصر وتسجيل المستحقين.وأكد المحافظ حيدر أهمية المسح للوصول لبيانات الفقراء والأسر المحتاجة في كافة مناطق المحافظة.وحث اللجان المكلفة بالعمل الجاد والمسئول في جمع معلومات الأسر المستحقة.. مؤكدا حرص القيادة السياسية على التخفيف من معاناة الفقراء من خلال إيرادات الزكاة.فيما أشار مدير فرع هيئة الزكاة حميد الرضمي إلی أهمية الخروج بنتائج دقيقة لأعمال الحصر الميداني في كافة مديريات المحافظة بما يكفل صرف الزكاة في مصارفها الشرعية.حضر اللقاء أعضاء اللجنة الاشرافية ومدراء المديريات والمندوبين المكلفين وعدد من العلماء والمختصين بأعمال الحصر والجهات ذات العلاقة.سبـأ