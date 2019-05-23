تشييع جثمان شهيد الوطن والقوات المسلحة الملازم عبدالملك عوض

صنعاء - سبأ :

شيع اليوم بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثمان شهيد الوطن والقوات المسلحة الملازم أول عبدالملك مجاهد صالح عوض، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهة العدوان.

[23/مايو/2019]وخلال مراسم التشييع التي شارك فيها مدير دائرة الرقابة والتفتيش العميد الركن عبدالعزيز صلاح ورئيس أركان اللواء 29 ميكا العميد إبراهيم محمد المؤيد وعدد من أقارب الشهيد.. أشاد المشيعون بعطاءات وأدوار الشهيد التي اجترحها مع زملائه في مختلف جبهات العزة والكرامة دفاعا عن السيادة الوطنية ومواجهة الغزاة ومرتزقتهم حتى ارتقى شهيدا.وقد جرت مراسم التشييع لجثمان الشهيد الذي توشح بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليه في جامع الشهداء بأمانة العاصمة ليتم بعدها توديع جثمان الشهيد ليوارى الثرى في روضة الشهداء بجدر.سبـأ