العون المباشر تقدم منظومة طاقة شمسية لمركز الأطراف والعلاج الطبيعي بصنعاء [23/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

قدمت العون المباشر ـ مكتب اليمن منظومة تشغيل بالطاقة الشمسية لمركز الأطراف والعلاج الطبيعي بصنعاء بتمويل فاعلي خير، في إطار مشاريعها الإنسانية وجهودها لدعم القطاع الصحي في اليمن للاستمرار في تقديم الخدمات الطبية.



وذكرت نائب مديرة مكتب العون المباشر في اليمن سارة بازرعة أن هذا المشروع سيسهم في حصول مرتادي المركز الذين يحتاجون إلى خدمات إعادة التأهيل والأطراف الصناعية على العلاج والرعاية الطبية عالية الجودة ومساعدتهم على أن يكونوا أشخاصاً منتجين قادرين على العمل ويتمتعون بحياة طبيعية.



وأوضحت أن إيجاد مصدر دائم للطاقة الكهربائية يسهل أعمال أقسام العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والمشغولات الجلدية، ويضمن السرعة في التنفيذ والدقة في التصميم والقياسات للأطراف الصناعية لآلاف اليمنيين من ضحايا الحوادث المرورية، والمصابين بالجلطات وحالات الشلل وتصلبات المفاصل والعظام.



وبحسب الإحصائيات الرسمية يستقبل مركز الأطراف والعلاج الطبيعي ما يقارب من 100 حالة يومياً من كافة المحافظات في ظل انهيار شبه كلي للخدمات والنظام الصحي في البلاد التي تشهد حرباً تسببت بواحدة من "أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم"، وفقاً لتوصيف الأمم المتحدة.



وأعربت بازرعة عن الشكر لممولي المشروع من فاعلي الخير والشركاء المحليين لتسهيلهم أعمال الفرق الفنية والهندسية المنفذة للمشروع .



من جهته أفاد منسق المشروع بمكتب العون المباشر المهندس أحمد وهاب أنه تم تزويد المركز بمنظومة تشغيل بالطاقة الشمسية وتنفيذ أعمال التمديدات الكهربائية بهدف الحفاظ على المصادر المحدودة للطاقة وتعزيز الاستفادة من مصادرها المتجددة وتأمين الكهرباء بما يعود بالفائدة على المرضى.



وأوضح أن المشروع نفذ بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، مشيراً إلى أن فريق العون المباشر درب كوادر المركز على استخدام وصيانة المنظومة الشمسية.

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