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آخر تحديث: الخميس، 23 - مايو - 2019 الساعة 09:17:48م
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وزارة العدل تنعي القاضي عادل العزاني
[23/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
نعت وزارة العدل، القاضي عادل عبده محمد العزاني عضو الشعبة الشخصية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة الذي وافاه الأجل أمس عن عمر ناهز الـ 53عاما بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في المجال القضائي.


وأشاد بيان النعي بمناقب الفقيد الذي كان من الرجال الوطنيين والمناضلين الرافضين للظلم والواقفين في وجه الباطل.

وأكدت وزارة العدل أن الفقيد كان رمزا من رموز التفاني في خدمة العمل القضائي والانتصار للعدالة وتحقيقها بين الناس, ومشهوداً له بالكفاءة والصرامة في الحق في الأعمال القضائية التي تولاها ومن أبرزها رئيسا لمحكمة المرور بمحافظة ذمار ورئيسا لمحكمة رازح الابتدائية بمحافظة صعدة ثم عضوا بالشعبة الجزائية المتخصصة بالأمانة وأخيرا عضو الشعبة الشخصية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

وعبرت الوزارة عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأولاد الفقيد وأسرة آل العزاني ومنتسبي السلطة القضائية في هذا المصاب الجلل.. سائله الله تعالي أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم أهله وذويه ومحبيه  الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبـأ
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