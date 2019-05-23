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وزير الأوقاف والإرشاد يهنئ القيادة السياسية بالعيد الوطني الـ29
[23/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:

رفع وزير الأوقاف والإرشاد نجيب العجي برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي بمناسبة العيد الوطني الـ29  للجمهورية اليمنية 22 مايو.
وأكد الوزير العجي أن الوحدة اليمنية كانت وستظل حدثاً يمنياً ومحطة عروبية وعلامةً مضيئةً في زمن التشرذم والشتات.
وأشار إلى أن الوحدة اليمنية، تحققت في لحظة حصاد عقود طويلة من النضالات الوطنية بين أبناء اليمن وكانت هدفاً ثابتاً من أهداف الثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.
ولفت وزير الأوقاف إلى المخاطر التي تهدد الوحدة اليمنية والأمن والاستقرار بعد 29 عاماً من تحقيقها، في ظل ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية وأمريكا، ما يستدعي استشعار الجميع للمسئولية في تعزيز الجبهة الداخلية والحفاظ على الوحدة الوطنية.

سبأ
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