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صحيفة بريطانية: ماي ستعلن استقالتها غدا
[23/مايو/2019]
لندن-سبأ:

كشفت صحيفة ذا تايمز البريطانية اليوم أنه من المتوقع أن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها غدا الجمعة إثر التمرد الحكومي على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الليلة الماضية شهدت محاولات لإجبار ماي على ترك منصبها إلا أنها أصرت على قضاء اليوم في حملتها الانتخابية في الانتخابات الأوروبية مضيفة أن حلفاء ماي يعتقدون أنها ستعلن أنها ستغادر بعد اجتماع مع عضو مجلس العموم البريطاني غراهام برادي.

وكانت ماي أعلنت الثلاثاء الماضي أنها تعتزم تقديم اقتراح جديد للبرلمان بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي يتضمن التصويت على إجراء استفتاء ثانٍ.

وأعلنت الوزيرة البريطانية لشؤون البرلمان أندريا ليدسوم استقالتها من منصبها أمس احتجاجا على طريقة إدارة ماي ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي .

سبأ
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