عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حزب بهاراتيا جاناتا يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية بالهند نيودلهي-سبأ:

أعلن حزب الشعب الهندي بهاراتيا جاناتا الذي يقوده رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم فوزه في الانتخابات التشريعية بعد أن أظهرت عملية فرز الأصوات أنه في طريقه لتحقيق غالبية في البرلمان.



وكتب مودي على موقع تويتر “ننمو سويا ونزدهر سويا.. وسنبني سويا هند أقوى وتضم الجميع.. الهند تفوز مرة أخرى”.



وكانت مفوضية الانتخابات في الهند أعلنت أن حزب الشعب يتقدم بفارق كبير على منافسيه فى النتائج الأولية لفرز الأصوات بعد الانتخابات التشريعية التي جرت على سبع مراحل خلال الأسابيع الماضية.



وبعد ساعتين من بدء عملية فرز الأصوات تصدر القوميون الهندوس نتائج الاقتراع في 283 مقعدا من أصل 542 مقعدا في البرلمان الهندي.



وأدت هذه النتائج الأولية إلى ارتفاع البورصة الهندية إلى مستويات قياسية.



إلى ذلك قالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج اليوم إن حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي حقق انتصارا تاريخيا في الانتخابات العامة وذلك بعد فرز مئات ملايين الأصوات في الانتخابات.







ومن المتوقع أن يشغل مودي 68 عاما الذي حقق فوزا كبيرا في انتخابات 2014 منصب رئيس الوزراء لولاية ثانية في الهند التي يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليار نسمة.

سبأ [23/مايو/2019]سبأ