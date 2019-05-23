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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر ستكون بمشاركة 32 منتخبا كما كان مقررا لها ليتخلى بذلك عن التوصية التي أقرها في مارس الماضي برفع عددها إلى 48 منتخبا.
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  رياضة
فيفا: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر
[23/مايو/2019]
زيوريخ-سبأ:

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها  قطر ستكون بمشاركة 32 منتخبا كما كان مقررا لها ليتخلى بذلك عن التوصية التي أقرها في مارس الماضي برفع عددها إلى 48 منتخبا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الاتحاد قوله في بيان إنه “بحث مع قطر إمكانية زيادة عدد المنتخبات بما يشمل استضافة مباريات في دول مجاورة لكن بعد عملية استشارة شاملة ومعمقة تم التوصل إلى خلاصة أنه في ظل الظروف الحالية لن يكون بالإمكان تنفيذ هذا الاقتراح وبناء عليه فكأس العالم “قطر 2022″ ستبقى كما كان مخططا لها مع 32 منتخبا”.

وختم بيان الاتحاد الدولي بأنه لن يتم تقديم أي اقتراح بهذا الشأن إلى كونغرس الفيفا في الخامس من يونيو المقبل.

وكانت زيادة عدد المنتخبات مع ما يعنيه ذلك تلقائيا من زيادة في عدد المباريات والمشجعين المتوقع حضورهم تطرح تحديات لوجيستية وتنظيمية على قطر التي اختيرت في العام 2010 لاستضافة المونديال وقامت باستعداداتها على أساس 32 منتخبا.

سبأ
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