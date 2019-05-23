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تكريم 450 جريحاً ومعاقاً من أبناء محافظة عمران
[23/مايو/2019] عمران - سبأ:

كرمت مؤسسة التكافل الاجتماعية الخيرية بمحافظة عمران، اليوم 450 جريحاً ومعاقاً من أبطال الجيش واللجان الشعبية من مختلف المديريات بالتزامن مع العيد الوطني التاسع والعشرين للجمهورية اليمنية 22 مايو.

وفي حفل التكريم أشاد محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان بتضحيات الجرحى في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته ، مؤكداً أن التكريم أقل واجب تقديراً سطروا الملاحم البطولية في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وأشار إلى أن قيادة المحافظة تسعى لإنشاء مركز تأهيل للجرحى والمعاقين من أبناء المحافظة لتأهيلهم وتدريبهم لإعادة دمجهم في المجتمع والمساهمة في بناء الدولة الحديثة.

فيما أوضح علي المتميز وعبدالعزيز أبو خرفشة عن مؤسسة التكافل أن المؤسسة ستساهم في بناء قدرات الجرحى بمبلغ مليون ريال، مشيرين إلى أن تكريم الجرحى تعبير رمزي عن الامتنان والعرفان للجرحى وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

وذكرا أن المؤسسة خصصت مبلغ خمسة ملايين ريال لدعم أسر الشهداء بالإضافة إلى سعيها لتبني عدداً من المشاريع في إطار رعايتها لأسر الشهداء .

بدورهم أكد الجرحى في كلمتهم أنهم لازالوا على العهد ماضون حتى يتم تحرير كل شبر من أرض الوطن .

وفي ختام الحفل الذي حضره عضوا مجلسي النواب حامد ناجي والشورى أحمد الزبيري ومدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية العميد ناشر القعود، تم توزيع الشهادات التقديرية والمبالغ المالية والسلات الغذائية  على الجرحى والمعاقين.

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