عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل باقري: مستعدون لمواجهة أي معتد على إيران والقضاء عليه طهران-سبأ:

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري اليوم ان القوات المسلحة الايرانية مستعدة للقضاء على أي معتد.



وأشار باقري في بيان له اليوم إلى الاستعداد للقضاء على أي طامع ومعتد ضد إيران موضحا أن مواجهة الغطرسة الأمريكية تستدعي من الشعب الإيراني الوجود في ساحات المعركة واليقظة والتيقظ واتخاذ مزيد من الاقتدار.



ولفت باقري إلى أن القوات المسلحة لن تغفل للحظة عن حيل ومكر الأعداء خاصة الإدارة الأمريكية ورئيسها المتوهم ومغامراته.



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أمس أن الأعداء فشلوا على مدار أربعين عاما في منع إيران من الحصول على القوة والتنمية وأن مخططاتهم باءت بالفشل في هذا الاتجاه.

سبأ [23/مايو/2019]سبأ