[23/مايو/2019] عمران - سبأ:
ناقش اجتماع موسع بجامعة عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، آلية التنسيق بين كلية الطب و مستشفى 22 مايو المركزي ومستشفى عمران للأمومة والطفولة، لتدريب الطلاب.
وبحث الاجتماع إمكانية تحويل مستشفيي 22 مايو والأمومة والطفولة إلى مستشفيات تعليمية لتأهيل وتدريب طلاب كلية الطب.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة لإعداد آلية لتنظم العمل بين الكلية والمستشفيات وفقاً لما هو معمول به في جامعات ومستشفيات العاصمة صنعاء على أن تقوم كلية الطب باستيعاب كوادر الصحة وفقا للشروط الأكاديمية وبما يسهم في خدمة العملية التعليمية بالكلية.
حضر الاجتماع رئيس الجامعة الدكتور حسين عشيش ومدير عام مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور محمد الحوثي وعميد كلية الطب الدكتور عادل المتوكل ومديري مستشفى 22 مايو الدكتور عبد الغني فارس ومستشفى عمران الدكتور هادي الحمزة.
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