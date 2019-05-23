فيفا: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر ستكون بمشاركة 32 منتخبا كما كان مقررا لها ليتخلى بذلك عن التوصية التي أقرها في مارس الماضي برفع عددها إلى 48 منتخبا.