عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل موسكو تعارض إرسال امريكا المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط

أعلن مسؤول روسي، اليوم الخميس، معارضة موسكو لخطط امريكية تقضي بإرسال قوات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط .



و نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بالمجلس الاتحادي الروسي، "فلاديمير جباروف" قوله تعليقا على ما تسرب عن عزم واشنطن إرسال 10 آلاف عسكري إضافي إلى الشرق الأوسط، "روسيا، بالطبع، ستعارض مثل هذه الخطط، إذا تم الإعلان عنها رسميا".



و وصف جباروف هذه الخطط بأنها "قرع لطبول الحرب" و"محاولة لإثارة الأعصاب".



وعززت الولايات المتحدة حضورها العسكري في منطقة الشرق الأوسط بوتيرة متسارعة في الأيام الأخيرة، وأرسلت قاذفات "بي-52" وحاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وسفنا هجومية أخرى إلى المنطقة.

سبأ [23/مايو/2019] موسكو -سبأ:سبأ