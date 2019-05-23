محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الهيئة العامة للزكاة تدشن صرف المساعدات المالية للفقراء بصعدة صعدة - سبأ:



دشنت الهيئة العامة للزكاة اليوم بمحافظة صعدة توزيع الزكاة على الفقراء والمساكين في كافة المديريات.



وفي التدشين أكد محافظ صعدة محمد جابر عوض، على دور الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية لتحسين أحوال الفقراء والمساكين وتعزيز التراحم بين الأغنياء والفقراء.



ودعا التجار والميسورين إلى المسارعة في دفع زكاة أموالهم لتصل إلى مستحقيها.



فيما أكد مدير مكتب الهيئة بالمحافظة محمد قيلي ومسئول لجنة الصرف سليم الشرفي الحرص على إيصال الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين وفق أسس ومعايير دقيقة تستمد بياناتها من الميدان .

سبأ [23/مايو/2019]سبأ