عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش الباكستاني ينجح في اختبار صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية إسلام آباد –سبأ:



أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس، إنه نجح في اختبار إطلاق صاروخ باليستي طويل المدى قادر على حمل رؤوس نووية.



وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ "شاهين ـ 2"، وهو من الصواريخ التي تطورها باكستان محلياً، ويبلغ مداه 1500 كيلومتراً.



وأضاف البيان "أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة فائقة، وحقق الأهداف المرجوة من التجربة، مشيراً إلى أن التجربة أجريت في إطارات الاختبارات الروتينية التي تهدف إلى تطوير المنظومة الصاروخية الوطنية".



وبيّن أن الصاروخ شاهين من الصواريخ التي تعمل بالتقنية الحديثة ويلبي احتجاجات باكستان الدفاعية اللازمة لإقرار ميزان القوى في المنطقة.

سبأ [23/مايو/2019]سبأ