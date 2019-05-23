عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الأوروبية



فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في هولندا اليوم لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي في عملية اقتراع تستمر أربعة أيام في الاتحاد الأوروبي.



كما بدأ البريطانيون التصويت أيضا لانتخابات ممثليهم في البرلمان الأوروبي.



وسيصوت أكثر من 427 مليون ناخب في الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاختيار 751 نائبا أوروبيا في هذه الانتخابات التي تبدأ اليوم وتستمر حتى الأحد.



يذكر أن حق الانتخاب يُمنح للمواطنين الذي تتجاوز أعمارهم 18 سنة في غالبية الدول الأوروبية الأعضاء، إلا أن اليونان سمحت لناخبيها بالتصويت اعتبارا من عمر 17 سنة، فيما يصوت في النمسا ومالطا كل من هم فوق 16 سنة.



ومن المقرر أن ينتخب البريطانيون 73 نائبا لهم على الرغم من بريكست.

سبأ [23/مايو/2019] لندن –سبأ:سبأ