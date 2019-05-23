عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام الاحتلال مدنا في الضفة الغربية القدس المحتلة-سبأ:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية واعتدت على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة طفل بكسور وشخص بجروح وداهمت المنازل واعتقلت 16 فلسطينيا.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية / وفا /أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم عدة منازل في منطقة جبل جوهر جنوب مدينة الخليل واعتدت على طفل بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابته بكسر في يده ونقل إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.



وأشارت إلى إصابة فلسطيني بنيران قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قفين شمال طولكرم واعتدت على الفلسطينيين.



واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدن رام الله ونابلس والخليل وقلقيلية وطولكرم ومداهمة منازل الفلسطينيين وتفتيشها 16 منهم.



وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات الاعتقال اليومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.



إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا فلسطينيا في منطقة خلايا اللوز جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة وفا عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية قوله: إن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات المنطقة وهدمت منزلا قيد الإنشاء مكونا من طابقين بذريعة البناء دون ترخيص.

سبأ [23/مايو/2019]سبأ