عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ظريف: الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران لا تختلف عن الإرهاب طهران-سبأ:

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الحرب الاقتصادية الأمريكية على الشعب الإيراني لا تختلف عن الإرهاب.



وقال ظريف في مقابلة مع قناة سي ان ان الأمريكية “إن ترامب أعلن مؤخراً أنه يحارب إيران اقتصاديا” مبينا أن هذه الحرب تعني استهداف الشعب الإيراني أي استهداف المواطنين العاديين ومحاولة حرمانهم من مستلزمات الحياة وهو عمل يساوي الإرهاب.



وأضاف ظريف “إن هذا النهج ليس مناسباً لدفع إيران إلى طاولة المفاوضات ونحن لا نزال نتفاوض مع جميع أطراف الاتفاق النووي مع بعضنا البعض في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي” مشيرا إلى ان “أمريكا هي من غادر طاولة المفاوضات ويجب عليها الالتزام بالقوانين الدولية”.



ولفت الوزير الإيراني إلى أن الإدارة الأمريكية الراهنة بنت سياساتها الخارجية على أساس المقارنة مع السياسات الداخلية والتي لا يمكنها أن تتعمم على الأشياء الخارجية.



وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعدت توتير الأجواء مع إيران بإعلانها مطلع الشهر الجارى إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني وبالتالي حظر استيراده منها في خطوة تؤكد استمرارها في سياساتها الابتزازية والجائرة تجاه الدول والشعوب الرافضة للهيمنة والاستغلال تبعها إطلاق تهديدات ضد طهران.



وردت إيران على ذلك بتعليق تنفيذ بعض التزاماتها وفق الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع مجموعة الخمسة زائد واحد عام 2015.

سبأ [23/مايو/2019]سبأ