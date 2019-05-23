محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات عسكرية على تجمعات العدو السعودي وهجوم جوي ثانٍ يستهدف مطار نجران محافظات - سبأ:



خلفت عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية خسائر في صفوف العدو السعودي ومرتزقته واستهدف هجوم جوي ثانٍ مرابض للطائرات الحربية في مطار نجران خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سلاح الجو المسير استهدف بطائرة قاصف2K مرابض للطائرات الحربية في مطار نجران تستخدم لشن غارات على المواطنين الأبرياء .



ونفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في مربع شجع غرب نجران ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات منهم وإحراق آلية عسكرية, في حين دمرت آليتين للمرتزقة وتم إعطاب ثالثة في منطقة الصوح.



وقال المصدر إنه تم كسر زحف للمرتزقة في الشبكة استمر عدة ساعات بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي ما أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم ، مبيناً أنه تم إعطاب آلية عسكرية بقصف مدفعي في تبة الحجوري بمربع الحماد.



وفي نجران أيضاً أطلقت القوتين الصاروخية والمدفعية صاروخ زلزال1 وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة في الصوح ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وأفاد المصدر أن عدداً من الجنود السعوديين بينهم ضباط قتلوا وجرحوا في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في منطقة الصوح قبالة نجران، ودكت المدفعية تجمعات للمرتزقة في موقع المنارة ورقابة مراش بالحماد .



وفي عسير تم إطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة غرب مجازة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم تدمير مدرعة عسكرية شمال أبواب الحديد.



وأشار المصدر إلى كسر زحف واسع للمرتزقة في الظهرة بمحافظة الجوف استمر عدة ساعات من مسارين وتم استهداف تجمعاتهم بالمدفعية ما ضاعف من أعداد القتلى والجرحى.



وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم واستهداف تعزيزاتهم بقصف مدفعي شرق حيران بمحافظة حجة.

سبأ [23/مايو/2019]سبأ