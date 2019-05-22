المرتضى: أطلقنا مبادرة قبل رمضان لتبادل ألف أسير ولم نتلق أي رد إيجابي حتى الآن [23/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى أطلقنا قبل رمضان مبادرة لإجراء عملية تبادل مع مرتزقة العدوان تشمل ألف أسير من الطرفين.



وأضاف في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "وها نحن نتخطى النصف من هذا الشهر الكريم ولم نتلق أي رد إيجابي حتى الآن".



وعبر عن الأسف لعدم اهتمام قوى العدوان ومرتزقتهم بأسراهم، وأنهم ليسوا جهة مسؤولة تتعامل مع الأسرى بأخلاق وقيم.



وأعرب المرتضى عن الأمل في أن تتحرك ضمائر هذه الأطراف تجاه أسراهم ولو مرةً واحدةً خلال ما تبقى من شهر رمضان المبارك.

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