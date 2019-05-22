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  رياضة
الوحدة يستعيد الصدارة بخماسية على الشعب في بطولة القدم الرمضانية
[23/مايو/2019] صنعاء - سبأ:
استعاد وحدة صنعاء صدارة بطولة كرة القدم، التي تنظم ضمن الملتقى الرمضاني، مجددا اثر سحقه شعب صنعاء بخماسية مقابل هدفين أمس في ختام الجولة الخامسة.

تقدم الوحدة بالتسجيل مبكرا في الدقيقة الأولى عبر سعيد المنصوب وعادل للشعب ماجد عمر في الدقيقة 36, ليعود المنصوب ويسجل هدف التقدم للوحدة مطلع الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 55 أضاف عبد الله زهرة الهدف الثالث للوحدة , وبعدها بخمس دقائق عزز عبدالمجيد صباره النتيجة للوحدة بتسجيله الهدف الرابع, فيما اكمل سعيد المنصوب خماسية الوحدة موقعا على هدفه الشخصي الثالث (هاتريك) في الدقيقة 65.

 وقبل نهاية اللقاء بعشر دقائق تمكن رضوان الحبيشي من تقليص الفارق للشعب مسجلا الهدف الثاني.

بهذا الفوز رفع الوحدة رصيده إلى 15 نقطة مستعيدا الصدارة من أهلي صنعاء الذي تراجع للمركز الثاني وله 13 نقطة, بينما ظل رصيد الشعب 3 نقاط.
سبأ
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