مجلس النواب يهنئ القيادة السياسية والشعب اليمني بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية [23/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

هنأ مجلس النواب رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني وأبطال الجيش واللجان الشعبية بمناسبة العيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية 22مايو.



وأعرب المجلس عن تهانيه الحارة وتبريكاته للقيادة السياسية والشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية الغالية والعزيزة على قلوب جميع الأحرار المخلصين لوطنهم والغيورين على أمن وسيادة واستقرار ووحدة الوطن.



وأكد أن الوحدة اليمنية هي أحد الثوابت والقواسم المشتركة بين كافة اليمنيين ومثلت منجزاً تاريخيا وومضة في زمن الإنقسام والخذلان الذي تشهده الأمة.



واعتبر إعادة تحقيق الوحدة اليمنية محطة وطنية تاريخية وتجسيداً للحمة الدم اليمني .. مؤكدا أن 22 مايو مناسبة عظيمة لاستلهام دروس التضحية والنضال في مواجهة التحديات.



وأشار المجلس إلى أهمية التصدي لكافة المؤامرات والمخططات التي تستهدف النيل من أمن واستقرار وسيادة ووحدة الجمهورية اليمنية.. سائلا المولى عز وجل أن تعود هذه المناسبة الوطنية وقد تحقق لليمن السلام والخير والنماء وتوقف العدوان والحصار.

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