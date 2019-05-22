ضبط عصابة مسلحة متخصصة بالسرقة بالإكراه في أمانة العاصمة [23/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

القى رجال مباحث أمانة العاصمة، امس القبض على عصابة مسلحة متخصصة في السرقة بالإكره مكونة من ستة أفراد.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه العصابة كانت تستخدم الدراجات والأسلحة النارية عند تنفيذ جرائمها.



واشار إلى أن التحقيقات كشفت عن ارتكاب افراد هذه العصابة لـ26 جريمة ،وان لها ارتباط وتنسيق مع عصابات إجرامية أخرى.



وبين المصدر ان رئيس العصابة من ذوي السوابق ، وقد ضبط وافراد عصابته وبحوزتهم دراجتين ناريتين ومسدس.

سبأ